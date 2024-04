Sorrisi e soddisfazioni per l’Icesport in attesa del saggio di fine anno

È stato un week end pieno di soddisfazioni in entrambe le discipline quello del 13 e 14 aprile per l’Icesport Varese. Tutte le atlete di artistico, fascia silver, si sono qualificate e hanno partecipato alla finale italiana ad Aosta, ottenendo buoni risultati (Amanda Barbazza in categoria basic novice, Alessia Lattuada in categoria intermediate novice, Caterina Arcari in categoria junior, Emma Benucci e Alice Gaspari in categoria senior).

L’atleta junior gold Alessandra Trusiani ha partecipato ad una gara dell’European Criterium a Jesenice in Slovenia, gareggiando contro ben 51 atlete provenienti da tutto il mondo, ottenendo un’ottima diciottesima posizione con il proprio season best di oltre 107 punti.

Le squadre di sincronizzato Frost Fairies hanno partecipato alla finale nazionale ad Aosta, dove la squadra senior non ISU ha ottenuto il titolo italiano per la stagione 2023/2024 e la squadra mixed age si è qualificata sesta.

Ai primi di maggio si disputerà l’ultima gara della stagione per alcune atlete di artistico e il 1° giugno alle ore 17.00 presso la Acinque Ice Arena di Varese tutte le atlete e gli atleti dell’Icesport dai corsi principianti agli agonisti, si esibiranno per il saggio di fine stagione dal titolo “A spasso nel mondo”.