Sulle orme di Fedre: Claudio Montanari pronto a scendere in campo per Gornate Olona

Quando l’attuale sindaco, Paolino Fedre, lo indicò come possibile candidato di Gornate Civica, inizialmente gli parve irreale, ma poi l’idea e la consapevolezza iniziarono ad attecchire in lui, convincendolo. Sarà infatti Claudio Montanari il nome proposto dalla lista che attualmente siede sui banchi della maggioranza.

65 anni, sposato con un figlio, è pronto a scendere in campo con la volontà di «impegnarsi per il bene della comunità».

«Sono determinato ed entusiasta – confessa a VareseNews – anche perché osservo il bel lavoro che stiamo facendo con i candidati nella nostra lista: ci stiamo preparando al meglio, studiando un programma concreto per il nostro paese. Per me è importante che il gruppo sia coeso e attento alle esigenze della comunità: il mio gruppo sarà formato da alcuni gornatesi decisi a impegnarsi e, fra loro ci saranno anche Fedre e Rolando Squizzato».

Rolando Squizzato (a sinistra) e Paolino Fedre, gli attuali vicesindaco e sindaco di Gornate Olona

Gli attuali sindaco e vicesindaco saranno preziosi per le idee che Montanari vuole portare avanti: «Contiamo su di loro e la loro esperienza amministrativa, Fedre – come sindaco – è stato come un padre di famiglia, la sua disponibilità e attenzione ai dipendenti comunali ha creato un clima collaborativo e positivo, una strada sulla quale voglio proseguire».

«Io sono stato fra coloro che cinque anni fa ha contribuito a far rinascere la Pro loco – evidenzia il candidato di Gornate Civica – e, in questi anni, mi sono occupato della relazione fra l’associazione e l’Amministrazione comunale, quindi ho potuto interagire spesso con il Primo cittadino e i dipendenti comunali. Occorre che l’obiettivo comune sia chiaro: pensare al bene del nostro paese».

E, proprio con questo scopo primario, Montanari è già pronto a delineare quali saranno i temi portanti del suo programma: «Vorrei che Gornate diventasse sempre più attrattiva per il turismo e edilizia, puntando sullo sviluppo delle ciclabili e migliorando la viabilità. Inoltre piazza Grigioni dovrà essere sempre di più un punto nevralgico per il paese e vogliamo continuare a lavorare in tal senso, prendendo il testimone dall’attuale sindaco e continuando a impegnarci».