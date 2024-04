Fedre: “Ecco perché non mi ricandido come sindaco di Gornate”

Cinque anni al servizio della comunità di Gornate. Tanti i pensieri e i ricordi che scorrono nella testa di Paolino Fedre quando ripensa al percorso compiuto durante il suo mandato come sindaco.

Eppure, come già anticipato a tanti cittadini incontrati in questi mesi, la scelta di non ripresentarsi per il secondo mandato.

«Sono molto sereno in questa decisione: essere il sindaco di Gornate è una esperienza che mi ha dato tanto e nella quale ho investito le mie energie, ma non mi vedo per altri cinque anni in questo ruolo. Sarò candidato consigliere per il gruppo di cui faccio parte, Gornate Civica, lista che presenterà Claudio Montanari come sindaco”.

Fedre si ferma a fare un riepilogo del suo mandato: «Ciò che ho sempre voluto fare è costruire un rapporto di collaborazione con i membri del mio gruppo, spronando i consiglieri a interessarsi attivamente di questioni e pratiche inerenti la gestione del Comune; ho poi voluto essere sempre leale e collaborativo con l’opposizione. Con il mio vice, Rolando Squizzato, abbiamo affrontato ogni problema dialogando e cercando di capire l’altrui posizione: abbiamo due temperamenti molto diversi, talvolta è capitato non fossimo d’accordo, ma si è sempre giunti ad un accordo all’insegna della stima reciproca, non posso che ringraziarlo per questi anni».

Il rapporto instaurato con i dipendenti comunali sarà uno dei maggiori motivi di nostalgia per il sindaco uscente: «Avendo io lavorato in comune per trentasette anni – ricorda Fedre – giudico fondamentale che questi impiegati vengano trattati con rispetto e ho sempre spronato tutti i consiglieri a farlo. Ho trascorso giornate e giornate in municipio, anche in questi anni come sindaco, e mi sono sempre messo a loro disposizione, anche per aiutarli o sbrigare qualche commissione. Sono persone di valore, che lavorano proficuamente per i nostri cittadini».

Non solo relazioni umane, però: il Primo cittadino racconta delle «tante piccole migliorie che abbiamo implementato per il nostro paese, non realizzando tutto il programma che avevamo fatto cinque anni fa con Gornate Civica – a causa di impedimenti esterni – ma comunque facendo sempre del nostro meglio per la nostra comunità. Fra gli ultimi lavori appaltati – puntualizza Fedre – ci sono i cinquecento mila di lavori per piazza del municipio e i duecento mila per la prima tranche di lavori in piazza Grigioni. Non dobbiamo dimenticare come, per ogni cambiamento messo in preventivo per il comune, occorra rapportarsi alla Soprintendenza Belle Arti, visto il prestigio di Villa Parrocchetti, antica dimora signorile ottocentesca».

Villa Parrocchetti, sede del Comune

Tanti motivi per cui sorridere, dunque, per Paolino Fedre, ma anche la consapevolezza della complessità del ruolo di sindaco, anche in un piccolo comune come Gornate Olona: «Auguro il meglio a chi prenderà il mio posto come sindaco: oggi è un ruolo ancor più complesso che nel passato, perché la burocrazia impatta fortemente sul disbrigo delle pratiche quotidiane. Occorre impegno, spirito di sacrificio e amore per il proprio paese».