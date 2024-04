“The miracle club” al cineforum delle Arti

The Miracle Club: un viaggio a Lourdes per tornare ad essere amiche.

Lo propone, giovedì 18 aprile, il Cineforum alle Arti di Gallarate con “The Miracle Club” diretto da Thaddeus O’Sullivan con Agnes O’Casey, Kathy Bates e Maggie Smith.

Come al solito in duplice proiezione: alle ore 15:00 introdotto dalla prof.ssa Cristina Boracchi e poi alla sera, alle ore 21:00, introdotto e commentato da Gabriele Lingiardi.

Ambientato nel 1967 in Irlanda, il film segue la storia di tre amiche, Lily (Maggie Smith), Eileen (Kathy Bates) e Dolly (Agnes O’Casey). Da Ballygar, una comunità operaia della periferia di Dublino che marcia al proprio ritmo, radicata in tradizioni di lealtà, fede e unione, le tre donne sognano di vincere un pellegrinaggio alla città sacra di Lourdes per assaporare la libertà e sfuggire alla routine della vita domestica. Poco prima del viaggio, hanno una sorpresa: la figlia di una loro cara amica, recentemente defunta, arrivata a Ballygar per il funerale della madre, dopo un lungo esilio negli Stati Uniti si aggiunge inaspettatamente a loro. La nuova entry Chrissie (Laura Linney) fa riaprire vecchie ferite e le quattro donne dovranno confrontarsi con il loro passato, anche quando viaggiano alla ricerca di un miracolo.