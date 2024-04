Un bando del Ministero per i piccoli comuni a vocazione turistica

Un bando del Ministero del Turismo dedicato ai piccoli comuni a vocazione turistica. Si tratta di un fondo da 34 milioni dedicato ai comuni con meno di 5.000 abitanti e costituisce una parte importante della strategia del Ministero per trasformare le piccole realtà italiane in modelli di sostenibilità e innovazione nel turismo.

«Con un investimento totale di 34 milioni di euro, supportiamo progetti che abbracciano l’accessibilità, la mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana e la sostenibilità ambientale – ha annunciato il ministro Daniela Santanché -. Dai progetti di rigenerazione urbana nel Nord Italia, alle iniziative di turismo sostenibile nel Sud e nelle Isole, ogni intervento è progettato per riflettere le specifiche necessità e le caratteristiche culturali uniche dei comuni coinvolti».

«I borghi e i piccoli Comuni costituiscono l’Italia più autentica in termini identitari, culla del Made in Italy ricercato e amato in tutto il mondo, e, in termini strategici, sono un vantaggio competitivo inestimabile rispetto ad altre Nazioni. Un elemento unico che contribuisce a rendere altamente differenziata e inimitabile la nostra offerta turistica a livello internazionale» ha concluso il ministro. Info qui