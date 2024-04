Verbano e Solbiatese sorridono, ko per Fbc Saronno, Sestese e Caronnese

(Foto Facebook – ASD FBC Saronno 1910)

Manca un solo punto all’Oltrepò per conquistare matematicamente il primo posto del Girone A di Eccellenza e festeggiare la promozione in Serie D. I biancorossi di Broni battono 1-0 il Meda e ringraziano la Vergiatese che al “Fortunati” impone l’1-1 al Pavia grazie alla rete di Quartesan.

Il Magenta passa 3-1 in casa della Castanese e aggancia il secondo posto mentre rimane in scia l’Ardor Lazzate grazie al 2-0 sul Casteggio.

Appaiate a quota 53 la Solbiatese, che si prende tre punti in casa della Base 96 con il successo 2-1 firmato da Scapinello e Locati, e la Milanese che espugna con lo stesso risultato il “Colombo-Gianetti” di Saronno; finale amaro per l’Fbc che nonostante il gol di Sala vedono sfumare il pari nel recupero.

In zona salvezza è fondamentale il successo 2-1 del Verbano contro la Caronnese: a Besozzo i rossoneri sfruttano da doppietta nel primo tempo dell’argentino Cacheiro per conquistare tre punti; inutile per i rossoblù il gol di Corno nella ripresa.

Brutta sconfitta invece per la Sestese, sconfitta 3-0 in casa dalla Calvairate con i ragazzi di mister Gennari che dovranno cercare la salvezza matematica nelle prossime tre gare.