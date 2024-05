A Castronno Progetto Comune presenta il suo programma: “Riporteremo al centro la persona”

“Il nostro è un progetto che ha messo al centro la persona”. E ancora “Il nostro obiettivo è partire dal bisogno e non dal bello”. Il programma di Progetto Comune, la lista guidata da Luca Vasoli e che l’8 e il 9 giugno sfiderà quella di centrodestra guidata Giuseppe Gabri, sta tutto qui.

Candidati e programma sono stati presentati ieri sera, venerdì 3 maggio, in un incontro molto partecipato, organizzato nel palazzo comunale.

A introdurre e leggere i punti fondamentali del programma il candidato sindaco Luca Vasoli. “Come vorreste che fosse governato il vostro paese nei prossimi cinque anni?”, ha esordito Vasoli rivolgendosi ai presenti. “A noi interessa la vostra opinione. Il distacco che c’è stato con le istituzioni dovrà ridursi: apriremo il comune alla popolazione perché ci dia suggerimenti e ci aiuti a scegliere. Dobbiamo anticipare i problemi che potrebbero crearsi e trovare sin da subito le soluzioni. Mi piacerebbe sentir parlare di buon senso e di convivenza serena”.

Il gruppo si impegna a promuovere una serie di eventi inclusivi e coinvolgenti che animino la vita della comunità, dall’organizzazione di incontri culturali e sportivi alla promozione di programmi inclusivi per anziani e studenti; Progetto Comune mira a creare legami più forti e solidi tra i residenti di Castronno.

L’osservatorio sociale diventa un punto cruciale nel monitorare e affrontare le sfide emergenti nella comunità. Collaborando con enti privati e strutture sovracomunali, Progetto Comune si impegna a identificare soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti.

“Il futuro di Castronno sarà caratterizzato anche da interventi mirati per migliorare il decoro urbano e la vivibilità della città – ha continuato Vasoli –. Dalla riqualificazione del centro storico al recupero di aree pubbliche trascurate, come la zona delle stazioni”. Tra i progetti non poteva mancare un riferimento alla ristrutturazione di Villa Puricelli .

Per finire Progetto Comune si impegna a promuovere l’efficienza energetica e una gestione economica responsabile: “Garantendo che le risorse della comunità siano utilizzate in modo efficiente e sostenibile. Con un consigliere delegato per ogni obiettivo e un forte senso di responsabilità verso la comunità, Progetto Comune si prepara a guidare Castronno, con l’obiettivo di tornare a farlo vivere”, ha concluso Vasoli.

Prossimo appuntamento mercoledì 15 maggio ore 20.45 quando i candidati incontreranno i cittadini della frazione di Sant’Alessandro, nell’ex scuola Marconi (sede VareseNews)