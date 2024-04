Progetto Comune pronto a tornare in campo per Castronno

La squadra di Progetto Comune a Castronno si prepara a tornare in campo, mantenendo salda l’unità e la coesione che l’ha contraddistinta negli ultimi cinque anni.

Con lo stesso nome, il simbolo rinnovato e il medesimo candidato, Luca Vasoli, la coalizione si appresta a sfidare Giuseppe Gabri, attuale sindaco di Castronno, il quale correrà con una lista che comprende Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

A 61 anni, sposato e padre di due figli, Vasoli, responsabile amministrativo di un’azienda locale, si mostra determinato nell’affrontare questa nuova sfida: “Lista, candidati e programma sono pronti”, afferma. “Abbiamo riflettuto a lungo prima di decidere di rimetterci in gioco, ma abbiamo ritenuto che fosse giusto rinnovare il nostro impegno a favore della comunità”.

La composizione della lista non è stata un’impresa difficile, come sottolinea Vasoli: “Prevede il nucleo storico con l’inclusione di nuovi volti già ben inseriti nel tessuto del nostro paese e di giovani volenterosi. Valuteremo nei prossimi giorni la composizione definitiva, ma siamo fiduciosi di poter portare un contributo importante”.

Nel delineare le priorità di Progetto Comune e del suo candidato, emerge l’impegno verso diversi temi cruciali per la comunità di Castronno. Tra questi, la creazione di una corsia preferenziale per un costante ascolto e coinvolgimento dei concittadini, l’attenzione verso i bisogni degli anziani e l’accoglienza verso i più fragili, e il continuo stimolo verso le iniziative per la partecipazione delle fasce più giovani.

Inoltre, la coalizione si impegna a collaborare attivamente con l’associazionismo locale, a promuovere la sinergia con le istituzioni scolastiche, e a rivolgere particolare attenzione al decoro del paese e alla sicurezza dei cittadini, argomento quest’ultimo diventato purtroppo rilevante. Non da ultimo, Progetto Comune si propone di promuovere e supportare la programmazione di iniziative culturali, per arricchire la vita sociale e culturale della comunità castronnese.

“In questi cinque anni”, riflette Vasoli, “Progetto Comune ha svolto il suo ruolo di sentinella. Nonostante le limitate opportunità, in quanto minoranza, abbiamo cercato di dare suggerimenti alla maggioranza, soprattutto su temi sociali e culturali, ma siamo stati quasi sempre inascoltati. È un peccato che nell’amministrazione uscente non ci siano mai state voci fuori dal coro, con una maggioranza perennemente acritica durante le votazioni”.

Progetto Comune ha già in calendario una serie di incontri con la cittadinanza: la squadra sarà presentata ufficialmente il primo fine settimana di maggio.