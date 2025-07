Cortisonici a Materia: cinque piccoli film per raccontare il presente con sguardi diversi

Il Cortisonici Film Festival Tour – Entusiasta 2025 torna a Materia Spazio Libero con un appuntamento dedicato al cinema breve che mette al centro cinque cortometraggi selezionati per raccontare il presente con sguardi diversi, personali e spesso sorprendenti.

Martedì 9 luglio alle 21, il pubblico potrà immergersi in un programma che attraversa paesi, generi e sensibilità, per un piccolo viaggio intorno al mondo (e dentro le nostre storie quotidiane).

Una serata di cinema breve e incontri

La selezione proposta per questa tappa del Cortisonici Tour – Entusiasta 2025 è pensata per mostrare la varietà e la ricchezza del cinema breve contemporaneo. Storie personali e universali, ironia e poesia, realismo e sogno: cinque sguardi per leggere il presente e immaginare il futuro.

Per questa serata speciale sono stati scelti cinque titoli molto diversi tra loro. Due film che profumano d’estate aprono la selezione, per poi lasciare spazio a storie più cupe, poetiche o satiriche. Ecco i corti della serata:

TITS (Norvegia – 12’)

Un racconto delicato e pieno di sole sull’estate dell’adolescenza. Tra amicizie femminili, piccoli grandi turbamenti e quella libertà nordica che sa di luce infinita. Un corto che riesce a restituire il batticuore della giovinezza con grazia e sincerità.

Ecco il trailer:

LA TECNICA (Italia – 10’)

Estate italiana, campo da calcio polveroso, un ragazzino che deve dimostrare tutto con “la tecnica”. Una commedia leggera, sincera e divertente, che parla di crescita e talento con il sole in faccia e i piedi sull’erba.

TAXIDERMIST (Iran – 15’)

Visionario e misterioso, questo corto iraniano ha colpito a Cortisonici 2025 per il suo linguaggio surreale e poetico. Un racconto sospeso e fuori dal tempo che mostra un volto raro del cinema iraniano, capace di evocare mondi interiori e suggestioni potenti.

BURUL (Kirghizistan – 14’)

Una storia di formazione potente e delicata, immersa nei paesaggi del Kirghizistan. Riconosciuto anche al Giffoni Film Festival per la sua capacità di raccontare l’identità e il desiderio di libertà con una sensibilità rara.

Ecco il trailer:

MERCATO LIBERO (Italia – 14’)

Ironico, lucido e spietato: vincitore del Premio del Pubblico a Cortisonici 2025, questo corto italiano è una satira pungente sulla precarietà economica e sociale. Tutto parte da un’esperienza familiare a molti: le insistenti chiamate al telefono con proposte commerciali che diventano un incubo tragicomico.

Ecco il trailer: