“A Malnate la Lega c’è”

In occasione delle elezioni amministrative di Malnate e della visita del deputato leghista Stefano Candiani al gazebo nello scorso weekend, Davide Quadri annuncia la formazione della lista della Lega che andrà a sostenere la candidatura di Sandro Damiani che rappresenterà la coalizione di centrodestra insieme a Fratelli d’Italia, Malnate Ideale e Forza Italia con Noi Civici per Malnate.

«La squadra della Lega c’è – afferma Quadri, commissario del Carroccio a Malnate – ed è una squadra determinata, formata da giovani, professionisti ben inseriti nella realtà di Malnate e, ovviamente volti storici come alcuni dei fondatori della Lega a livello locale, già presenti nell’ottima amministrazione leghista di Maria Vittoria Della Bosca».

Davide Quadri non nasconde la soddisfazione per il gruppo che correrà alle elezioni, che si è costruito nel poco tempo del suo commissariamento: «La squadra che abbiamo creato rappresenta la voglia di guardare al futuro, di impegnarsi per migliorare il nostro presente e mantenere le radici ben salde nella nostra storia e nella nostra identità. La Lega a Malnate farà la differenza e siamo pronti lavorare e darci da fare per il paese, a partire dalla candidatura nella coalizione di centrodestra a supporto di Sandro Damiani».