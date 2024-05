A Volandia un weekend con il volo in elicottero tra Malpensa e il Ticino

A Volandia un weekend per provare l’ebbrezza del volo in elicottero: Volandia ed Eliossola daranno la possibilità ai visitatori del museo di provare l’esperienza unica di un breve volo in elicottero.

L’Airbus H125 pilotato dal Comandante Massimo Piralla ritornerà al museo nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno (Festa della Repubblica Italiana), a disposizione dei visitatori del museo che, acquistando l’apposita esperienza presso il museo, dopo aver ricevuto un briefing di sicurezza e sulle modalità di imbarco, potranno salire a bordo del velivolo e fare un breve volo di “battesimo”.

L’elicottero decollerà dalla zona prato nei pressi dei grandi aerei per dirigersi verso la torre di controllo di Malpensa costeggiando l’aeroporto, con la possibilità di ammirare gli aerei e le piste per poi virare a destra in prossimità della torre di controllo e sorvolare l’area di Vizzola ed il fiume Ticino, e quindi rientrare ed atterrare al museo.

Un tragitto adatto non solo a chi ha già provato questa emozionante attività, ma anche a chi magari vuole provare a vincere qualche resistenza o timore personale (la durata del volo è stimata in circa 5 minuti e può variare a seconda delle condizioni meteo e di traffico in avvicinamento all’aeroporto).

L’esperienza sarà proposta allo stesso prezzo della scorsa edizione, che per ogni adulto sarà di 60€ e per ogni bambino fra gli 0 e gli 11 anni sarà di 40€. I minori dovranno essere obbligatoriamente accompagnati a bordo da un adulto. L’elicottero ha posto per 5 persone per ciascun volo.



L’attività è soggetta all’autorizzazione della torre di controllo di Malpensa e che in caso di traffico sull’aeroporto, condizioni meteo avverse o scarsa visibilità l’attività potrà essere sospesa o interrotta ad insindacabile giudizio del pilota. Le esperienze acquistate e non utilizzate potranno comunque essere rimborsate.