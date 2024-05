Abuso d’ufficio, sindaco e altri due indagati a Cantello

Ci sono tre persone indagate per il reato di «abuso d’ufficio» a Cantello. Martedì gli accessi in municipio da parte di Questura e Digos, oggi, venerdì, le prime indiscrezioni trapelate sulla stampa locale (Prealpina).

Da qui la conferma: la Procura indaga per abuso d’ufficio nel paesino delle valli al confine con la Svizzera.

E tra i soggetti sottoposti all’indagine figura anche il sindaco Chiara Catella. Sull’indagine gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo anche se l’indagine non riguarderebbe appalti, piuttosto accertamenti su assunzioni o sospetti favoritismi in Comune che, da quanto si apprende, erano da tempo argomento di conversazione in alcuni ambienti del paese, su cui gli investigatori hanno voluto accendere un faro.

Accuse che, come sempre accade in questi casi, dovranno venir dimostrate fino all’ultimo grado di giudizio.