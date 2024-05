Bocce, conclusi i campionati di promozione categorie B e C

I gironi lombardi che coinvolgono le compagini della provincia di Varese, per quanto concerne le seconde e terze categorie, sono ormai giunti alla conclusione determinando i verdetti definitivi per l’accesso alle fasi successive. Per la terza categoria, primo girone, i giochi erano ormai fatti da tempo con lo schiacciante predominio della Malnatese, mai sconfitta e reduce da un solo pareggio, alle cui spalle si sono accapigliate, in un sostanziale equilibrio, le altre compagini in contemplazione della macchina dominante, in ossequio a uno dei principi fondamentali dello sport dove si combatte anche senza la possibilità di primeggiare.

Sabato a Brezzo di Bedero è andata in scena proprio la rappresentazione tipica del dettame decourbertiano: la Bottinelli Vergiatese e la Bederese nulla avevano da chiedere a una classifica delineata e hanno dato vita a una sfida giocata con alterne fortune dove i locali – more solito – hanno sprecato l’inimmaginabile per cercare di non conquistare il successo.

Dopo un inizio scoppiettante di un Guidoni, in giornata positiva, che si aggiudicava entrambi i set individuali, a fatica il primo per 8-7, in galoppata travolgente il secondo per 8-0, la terna, in vantaggio per 6-1, poi per 7-4, si faceva raggiungere e superare sul fatidico filo di lana, concedendo sul consueto piatto d’argento il set, salvo poi rivalersi nel secondo permettendo alla squadra di casa di girare sul 3-1.

Giudoni, ancora lui, con il quasi esordiente Milani, si aggiudicava il primo set di coppia, quindi 4-1 per i bederesi: tutto finito? Ma neppure nei sogni più emozionanti. Un set dopo l’altro venivano conquistati dai vergiatesi che così meritatamente impattavano la contesa. Da rilavare che nelle file dei lacustri esordiva Roberto Tognetti, di categoria D, naturalmente avendo approcciato il mondo delle bocce da poche settimane: ottimo bocciatore negli allenamenti tanto da meritare la convocazione, ma sicuramente frenato dall’emozione di una prima gara, nella quale aveva la responsabilità di coprire un ruolo affatto semplice, quindi qualche alto e molti bassi, comunque lusinghiero il coraggio di affrontare giocatori ben più smaliziati e temprati da esperienze di gran lunga maggiori.

Frattanto sta per arrivare alla fine anche il campionato maggiore, dominato da Vigasio, che tuttavia nella terzultima giornata è stata inopinatamente battuta dai napoletani della Kennedy gettando nello sconforto Possaccio, la quale non poteva permettersi di perdere contro l’altra compagine napoletana di Santa Chiara. Purtroppo per i verbanesi è arrivata la sconfitta e ora le loro speranze di non retrocedere sono veramente minime: sono penultimi, distanti quattro punti dalle quartultime e due punti dalla terzultima e dovendo far visita a Vigasio il primo giugno.

Poiché retrocedono direttamente le ultime due e la terza condannata alla serie A2 uscirà dallo spareggio fra la terza e quartultima, sempre che la distanza fra le due non superi i tre punti, si può comprendere quanto sia arduo per Possaccio evitare la retrocessione.

Roberto Bramani Araldi

PILLOLE DI BOCCE

25 maggio – Campionato Italiano a squadre – sedicesima giornata

Mosciano (TE) – Sant’Angelo Montegrillo (PG) 2-6

Kennedy (NA) – Vigasio (VR) 5-3

Flaminio (Roma) – Caccialanza (MI) 6-2

Mister Energy (SA) – Giorgione3Villese (TV) 3-5

Santa Chiara (NA) – Possaccio (VCO) 5-3

CLASSIFICA

VIGASIO (VR) 39 – SANT’ANGELO MONTEGRILLO (PG) 33 – GIORGIONE3VILLESE (TV) 30 – CACCIALANZA (MI), FLAMINIO (Roma) 27 – KENNEDY (NA), SANTA CHIARA (NA) 18 – MOSCIANO (TE) 16 – POSSACCIO (VCO) 14 – MISTER ENERGY (SA) 6.

25 maggio – campionato promozione 1a categoria, girone 1 – quarta giornata

Polisportiva – Minopriese 3-5

Cuviese – Fulgor 4-4

CLASSIFICA

Cuviese, Minopriese 7 – Fulgor 5 – Polisportiva 3

25 maggio – campionato promozione 2a categoria, girone 1 – decima giornata

Possaccio – Baraggese non pervenuto

Casciago – Monvallese 2-6

CLASSIFICA

Casciago 16 – Monvallese 14 – Baraggese* 10 – Renese 8 – Possaccio* 6

*una partita in meno

25 maggio – campionato promozione 2a categoria, girone 2 – decima giornata

Ternatese – Basso Verbano 5-3

Fulgor – Garlatese 5-3

CLASSIFICA

Fulgor, Ternatese 18 – Garlatese 13 – Larios 7 – Basso Verbano 3

25 maggio – campionato promozione 3a categoria, girone 1 – decima giornata

Valle Olona – Stella 1-7

Bederese – Bottinelli Vergiatese 4-4

Ternatese – Malnatese non pervenuto

CLASSIFICA

Malnatese* 25 – Ternatese* 15 – Bottinelli Vergiatese 14 – Valle Olona 10 – Stella 8 – Bederese 6

*una partita in meno

27 maggio – Stella c/o Carnago – inizio regionale serale individuale ABCD