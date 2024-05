“Dsa e Caregiver: un viaggio di supporto e comprensione”, incontro sulla sanità a Malnate con Paola Cassina

Martedì 28 giugno 2024 alle ore 20:45, all’aula magna delle scuole di via Baracca a Malnate, si terrà una serata con la candidata sindaco Paola Cassina dedicata ai genitori che desiderano approfondire il tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). L’evento, intitolato “DSA e Caregiver: un viaggio di Supporto e Comprensione”, sarà moderato dalla stessa candidata e vedrà la partecipazione di esperti del settore.

Programma della Serata

Introduzione

Paola Cassina darà il benvenuto ai partecipanti e presenterà i relatori della serata. L’obiettivo dell’incontro è fornire ai genitori strumenti pratici e informazioni utili per affrontare i DSA, un tema spesso poco discusso.

Intervento della Dr.ssa Chiara Arria

Ruolo e competenze: Psicologa Analista Junghiana

Tematiche trattate:

Gestione Psicologica dei DSA: Supporto per il Bambino e la FamigliaImpatto emotivo della diagnosi sul bambino e sui genitori

Consigli per migliorare la comunicazione e ridurre lo stress in famiglia

Risorse e supporti terapeutici disponibili

Intervento di Giuseppe Ciccomascolo

Ruolo e competenze: Educatore professionale specializzato in pedagogia clinica

Tematiche trattate:

Gestione Amministrativa dei DSA: Piani Didattici e RisorseStrategie per sostenere l’autostima e la motivazione del bambino

Come ottenere la diagnosi e le certificazioni necessarie

Creazione e implementazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Accesso ai servizi di supporto scolastico e risorse educative

Gestione dei rapporti con la scuola e gli enti locali

Intervento dell’Avv. Michele Oliva

Ruolo e competenze: Avvocato

Tematiche trattate:

Diritti Legali dei Bambini con DSA e dei loro CaregiverNormative e leggi a tutela dei bambini con DSA

Procedure per ottenere il riconoscimento del DSA e l’accesso alle misure di supporto

Diritti e doveri delle scuole e delle istituzioni

Come difendere i diritti del proprio figlio in ambito scolastico e lavorativo

Sessione Domande e Risposte

L’evento prevede una sessione di domande e risposte, dove i partecipanti avranno l’opportunità di interagire informalmente con i relatori, chiedendo chiarimenti e approfondimenti sugli argomenti trattati.

Conclusioni

La serata si concluderà con una sintesi dei punti principali discussi e un ringraziamento a tutti i partecipanti. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per i genitori di ottenere supporto e informazioni preziose per la gestione dei DSA, rafforzando la consapevolezza e le competenze necessarie per affrontare questa sfida con maggiore serenità e preparazione.