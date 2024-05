Da Gallarate al Cammino del Salento

Stefano e Cristian, da Gallarate, ogni anno ci hanno raccontato il loro viaggio a piedi di primavera. Eccoci a quello 2024

Parte un nuovo viaggio Rieccoci anche quest’anno pronti per una nuova avventura!

La scelta questa volta è caduta sul Cammino del Salento di cui percorreremo la via dei borghi : 135 chilometri, sei giorni di cammino dalla perla del barocco Lecce alla “fine del mondo”.

Il percorso parte dal capoluogo del Salento e si snoda in parte nell’entroterra salentina tra borghi ricchi di storia e cultura ed in parte lungo la costa adriatica con i suoi meravigliosi paesaggi, fino a raggiungere l’estremità sud-orientale dello stivale: la meta conclusiva del cammino è infatti il santuario di Santa Maria de Finibus Terrae.

Quest’anno abbiamo anche una new entry: il nostro collega Adams! Dopo aver ascoltato per qualche anno i nostri racconti e aver visto i paesaggi suggestivi dei nostri cammini passati, questa volta ha deciso di unirsi a noi per poterli vedere e assaporare in prima persona.