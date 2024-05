Darsene abusive, i controlli sul Lago della Finanza di Como

I militari della Guardia di Finanza hanno svolto un controllo su un’area demaniale posta sulle rive del Lago di Como, nel Comune di Oliveto Lario (LC), nell’ambito della quale sono presenti due darsene, un giardino con relativo terrazzo e altre opere murarie. All’esito degli approfondimenti eseguiti, i Finanzieri della Stazione Navale Lago di Como hanno constatato l’evasione di canoni demaniali pari a oltre 248.000 euro. Tali somme, se incamerate dall’Ente competente, permetterebbero di offrire servizi migliori alla collettività.

L’evasione fiscale, infatti, distorce la concorrenza, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato, generando iniquità e sottraendo risorse agli interventi in favore dell’intera collettività. L’operazione, svolta mediante l’utilizzo dei poteri attribuiti alla Guardia di Finanza per la “prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di demanio e patrimonio dello Stato”, testimonia la trasversalità dell’azione dei Reparti Navali lombardi del Corpo sul demanio lacuale, chiamati a svolgere l’importante ruolo di “Polizia dei Laghi”.