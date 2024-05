Due appuntamenti della lista “Noi, voi, Arcisate” per la presentazione di candidati e programma

Due appuntamenti elettorali organizzati dalla lista “Noi, voi, Arcisate” che ricandida il sindaco uscente Gianluca Cavalluzzi.

Il primo è per questa sera, venerdì 24 maggio, alle 19 alle case popolari di via Pirandello, in zona Lagozza, mentre l’altro è per domani, sabato 25 alle 19,30 al PalaVelmaio in località Velmaio.

«Invitiamo tutti i cittadini a partecipare questi incontri – dice Cavalluzzi – Momenti importanti per discutere e confrontarci sulle esigenze della nostra comunità. Saranno occasioni per ascoltare le vostre idee e proposte per migliorare il nostro territorio».