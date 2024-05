“Fare Ambiente” si presenta a Marzio: ecco i punti salienti del programma

Una lista composta «da un gruppo di ricercatori impegnati e determinati a promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo per la nostra comunità». Si presenta così “Fare Ambiente” per le prossime elezioni comunali di Marzio

Il programma elettorale di “Fare Ambiente” si articola su quattro pilastri fondamentali:

1. **Comunità Energetiche**: Promuoveremo la creazione di comunità energetiche locali per favorire l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile, riducendo così i costi energetici per i cittadini e contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico.

2. **Camminabilità**: Intendiamo migliorare la camminabilità del nostro comune, con la realizzazione di percorsi pedonali boschivi sicuri e accessibili, incentivando uno stile di vita sano e sostenibile.

3. **Agevolazioni Fiscali**: Proporremo un pacchetto di agevolazioni fiscali per incentivare interventi di riqualificazione energetica e l’adozione di pratiche eco-sostenibili da parte dei cittadini e delle imprese locali.

4. **Recupero Conservativo**: Ci impegneremo nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio storico e architettonico di Marzio, attraverso interventi di conservazione e restauro che rispettino l’identità e la storia del nostro territorio.

La lista “Fare Ambiente” è nata dalla volontà di costruire un futuro migliore per Marzio, in cui l’ambiente e la qualità della vita siano al centro delle politiche locali. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente al nostro progetto e a sostenere le nostre iniziative per un comune più verde e vivibile.

Il prossimo appuntamento sarà giovedì 30 maggio all agriturismo Sasson di Marzio.