Giorgio Gusella presenta la sua squadra ai cittadini di Varano Borghi

Giorgio Gusella, candidato sindaco sostenuto dalla lista Rinascita Varano Borghi, ha scelto il parco di Villa Borghi per presentare la squadra e i gli obiettivi principali del suo programma sabato 25 maggio.

A introdurre l’incontro è stato il presidente della Società storica varesina Giuseppe Armocida, con un’intervento sulla storia di Varano Borghi. Nel corso del pomeriggio, Gusella ha dialogato insieme al sindaco di Besozzo Gianluca Coghetto, e al sindaco di Angera Marcella Androni, per sottolineare uno degli elementi centrali del proprio progetto: la collaborazione tra gli enti locali limitrofi. L’evento è stato anche l’occasione per parlare di Europa e del suo ruolo nei Comuni insieme al deputato di Fratelli d’Italia Andrea Mascaretti e l’assessore di Milano Pierfrancesco Maran del Pd.

Al centro dell’incontro, però, vi sono stati il progetto di Gusella per il paese e la sua squadra, che lo sosterrà alle elezioni dell’8 e 9 giugno. «La nostra lista – ha sottolineato Gusella – riunisce persone che hanno la volontà e la capacità di lavorare per il bene del paese».

«In questi mesi – aggiunge il candidato sindaco – abbiamo ascoltato le critiche dei cittadini e abbiamo steso un programma che ruota intorno ad alcuni punti fondamentali».

Tra questi, il primo riguarda la trasparenza «nella comunicazione coi cittadini, che deve essere chiara e sincera, oltre a venire incontro alle persone che hanno bisogno di supporto per accedere ai servizi». Altro elemento importante del programma riguarda il turismo «che vogliamo rendere un motore per lo sviluppo del paese». A tutto ciò si aggiungono i lavori pubblici, in particolare la rivalutazione di Piazza Matteotti «che vogliamo trasformare da parcheggio a punto di riferimento per la cittadinanza».