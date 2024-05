Gli studenti varesini riflettono sul valore della bellezza come antidoto ai problemi quotidiani

(Immagine di repertorio della Giornata della solidarietà)

L‘Organizzazione di Volontariato “I Colori del mondo”, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico territoriale, lo Sportello Scuola Volontariato, i Missionari Comboniani, il RnS, con il patrocinio del Comune di Varese e della Provincia, ha organizzato la conferenza che si terrà al Salone Estense di Varese, il 10 maggio, dalle ore 8.45, sul tema “Esplosioni di bellezza”.

La Conferenza rappresenta l’evento pubblico del progetto “Esplosioni di bellezza” che ha visto impegnati educatori, volontari, docenti, bambini e adolescenti su percorsi tematici volti a favorire un cammino alla scoperta della bellezza che è in noi e fuori di noi.

«Questo percorso – sottolinea la coordinatrice del progetto prof.ssa Lella Iannaccone – ha aiutato i ragazzi e non solo ad intraprendere “la via della bellezza”. Una via non facile da percorrere se immersi come siamo in un contesto di guerra e di violenza. Ma è proprio in questo contesto che urge la necessità di far emergere la bellezza che è in noi e anche fuori di noi. II 10 maggio al salone Estense saranno i nostri giovani a portare una ventata di gioia e di speranza con le loro riflessioni. Un contributo arriverà anche dai giovani dell’Uganda, con il missionario comboniano, padre Maurizio Balducci».

Le scuole coinvolte nel progetto sono: Fondazione E.C.Tallachini Varese, Scuola Primaria Locatelli Varese, Istituto Alberghiero “De Filippi”Varese, ISIS Ponti di Gallarate, ISIS Newton Varese, Liceo Manzoni Varese e Giovani di Gulu (Uganda).

Dopo l’introduzione della coordinatrice del progetto, prof.ssa Lella Iannaccone, e i saluti delle Autorità presenti, a dare inizio alle testimonianze dei ragazzi saranno i più giovani: i piccoli della Fondazione Tallachini e i bambini della Scuola Primaria Locatelli di Varese.

I relatori affronteranno il tema della bellezza da varie prospettive: dall’analisi del sé, alla consapevolezza della presenza della bellezza intorno a noi, nonostante le criticità del nostro tempo.

Relatori:

Alessandro Mori, educatore professionale presso la Cooperativa Soc. Aquila e Priscilla di Milano parlerà di “Potere di attrazione: Dal mi piace al bello;

Marco Rodari, presidente Associazione Per far sorridere il cielo – Il Pimpa parlerà di: Le meraviglie dei bimbi in guerra;

Ruggero Brandellero e Antonella Cagnetta A.S.D. Ciechi e ipovedenti sportivi varesini proprranno l’intervento: Al di là delle sfide:La bellezza dello sport visto con occhi diversi;

Agostino Alloro Delegato UNPLI per la Provincia di Varese e Maria Luisa Bordignon Volontaria ODV parleranno di “I colori del mondo”;

Concluderà i lavori Filippo Pinzone, Presidente dell’ODV “I colori del mondo”.

Gli intermezzi musicali saranno a cura di Beatrice Marzagalli, studentessa del Liceo “Manzoni” di Varese.