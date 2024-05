Il ministro Valditara a Varese per “La Scuola dei Talenti”

Lunedì 27 maggio al Salone Estense di Varese il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è stato il protagonista della serata – organizzata in collaborazione con la sezione varesina della Lega – a tema scuola, merito e disagio giovanile.

L’incontro è stato l’occasione per presentare il suo libro “La scuola dei talenti”. «La scuola dei talenti è la scuola del merito – spiega il ministro -, ovvero la capacità di ogni giovane di dimostrare il meglio di sé con l’impegno. Il concetto di merito non è elitario o aristocratica, ma è evidenziare le proprie abilità con l’impegno. Talenti e impegno sono due parole chiave».

«Per combattere il disagio giovanile – ha proseguito il ministro Valditare – bisogna anzitutto valorizzare di più i talenti con una formazione sempre più personalizzata. Ne ho parlato con molti ministri europei e ormai credo ci sia una convinzione generale che la personalizzazione dell’istruzione sia la strada giusta. Quindi valorizzare le intelligenze e le abilità di ciascuno, far sì che la scuola possa entusiasmare ed essere il luogo della serenità e dell’empatia, dove si costruisce il proprio futuro con un dialogo rispettoso ma costante con il docente. E dall’altra parte bisogna richiamare la cultura della responsabilità individuale: credo che è mancata in tanti anni, bisogna garantire diritti e far capire che per poter godere dei diritti bisogna anche rispettare i doveri.

«È stato un onore e un piacere avere il Ministro con delega così importante nella nostra città – ha dichiarato il segretario leghista Marco Bordonaro -. In particolare, questo incontro ci é stato fortemente richiesto sia da alcuni insegnanti come da alcuni studenti, nell’ottica di un rinnovato interesse per il tema della scuola, che tocca tutti noi e la società intera. Mai come oggi un governo è stato così vicino ai territori, e questa gradita visita a Varese ne é l’ulteriore riprova».