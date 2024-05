Incidente stradale a Samarate, 72enne perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada

Incidente stradale a Samarate nel pomeriggio di domenica 19 maggio. Alle 17.30 i vigili del fuoco di Tradate sono intervenuti per un incidente stradale in via Giussani, collaborando con il personale sanitario a soccorrere il conducente, un uomo di 72 anni, e per mettere in sicurezza il veicolo e un palo pericolante a causa dello scontro.