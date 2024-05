Librandi punta a Strasburgo con la lista Stati Uniti d’Europa. Tutti i nomi della circoscrizione nord-ovest

Italia Viva e i Più Europa uniscono gli sforzi in vista delle prossime Elezioni Europee presentando un listone unico che vede Emma Bonino come capolista e Matteo Renzi in chiusura. In mezzo nomi storici del partito che fu di Pannella come Marco Taradash ma anche un personaggio tv noto a molti come Alessandro Cecchi Paone. Spicca il nome dell’imprenditore e politico saronnese Gianfranco Librandi in seconda posizione. Di seguito i nomi:

Emma Bonino; Gianfranco Librandi; Raffaella Paita; Marco Taradash; Paolo Giovanni Michelin; Alessandro Cecchi Paone; Patrizia De Grazia; Enrica Cattaneo; Nadia Gallo; Maria Mikaelyan; Vittorio Barazzotto; Matteo Di Maio; Federico Rossi; Simona Emanuela Anna Carolina Viola; Luca Perego; Davide Falteri; Daria De Luca; Alessandra Franzi; Antonella Soldo; Matteo Renzi.