Noi Civici per Malnate: “Nostri candidati in supporto a Sandro Damiani”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Noi Civici per Malnate, espressione territoriale di Noi Civici per l’Italia, firmato dal presidente Orazio Sofia, riguardo all’impegno in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Vista la “spaccatura” avvenuta nel centrodestra, dove una parte della Lega e di Fratelli d’Italia ha deciso di candidare Paola Cassina in contrapposizione col candidato “ufficiale” Sandro Damiani, Noi Civici per l’Italia, sezione di Malnate, abbiamo deciso di non” frazionare” ulteriormente l’elettorato di centrodestra presentando un nostro candidato sindaco, pur avendo da tempo individuato al nostro interno una figura adatta a ricoprire quel ruolo.

Così, restando e continuando ad essere un movimento civico, presenteremo sei nostri candidati come indipendenti nelle liste di Forza Italia, per dar modo agli elettori di Noi Civici di contribuire all’elezione del candidato sindaco del Centrodestra Sandro Damiani.

I candidati di Noi Civici inseriti nelle liste di Forza Italia saranno: Marazzi Adele, Sofia Stefano, Tancredi Greta, Papangelo Nicola, Piazza Giuseppe e Fornoni Isidoro.

Seguirà presto la presentazione pubblica dei nostri candidati e delle proposte di Noi Civici per Malnate.

Il Presidente di Noi Civici per l’Italia

Dr. Orazio Sofia