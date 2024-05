Pietro Conti è il nuovo presidente del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Varese

È Pietro Conti il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese. Ad eleggerlo per il biennio 2024-2026 è stata l’Assemblea Annuale Privata del Movimento che si è tenuta nella sede di Gallarate dell’associazione datoriale. Il nuovo Presidente entrerà di diritto a far parte anche del consiglio di presidenza di Confindustria Varese. Classe 1993, laureato in Economia e Management all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Conti ricopre la carica di General Manager e Componente del Consiglio di amministrazione della Centro Style Spa di Vedano Olona. Realtà che da oltre 45 anni opera nel comparto dell’ottica. Dall’occhialeria per bambino e adulto, agli accessori per la cura dell’occhiale, passando per i servizi di personalizzazione per i negozi del settore e per i prodotti per il laboratorio. Sono questi alcuni delle principali attività dell’azienda varesina. Conti è iscritto al Gruppo Giovani Imprenditori dal 2017. Nel 2019 ha iniziato a ricoprire il ruolo di Consigliere del Movimento e nel 2022 quello di Vicepresidente con delega ai Rapporti Istituzionali. Inoltre, dal 2022, è componente del Consiglio Generale di Confindustria Varese. “Sono onorato del ruolo che mi è stato affidato”, ha affermato il neo-Presidente dopo la sua elezione: “Al centro delle attività del Gruppo Giovani Imprenditori c’è sicuramente la volontà di proseguire sulla strada verso la costruzione della #Varese2050 e raggiungere gli obiettivi che Confindustria Varese si è data con l’avvio del Piano Strategico per la competitività del territorio. Investire quindi nella cultura d’impresa tra i giovani, creare opportunità di formazione per i nuovi imprenditori, contribuire all’orientamento scolastico di ragazzi e ragazze sono le priorità su cui continueremo ad agire. Attività da sempre all’attenzione del Movimento; proseguiremo con convinzione sulle linee di azione già avviate da chi mi ha preceduto. Allo stesso tempo ci concentreremo su progetti concreti per la creazione di un ecosistema dell’innovazione capace di favorire la nascita di nuovi imprenditori e nuove aziende come previsto dal progetto strategico ‘Start up your ideas’, con cui ci facciamo promotori del fermento imprenditoriale per favorire una nuova cultura organizzativa aperta al cambiamento e una crescita sostenibile e inclusiva.



Insieme al Presidente Pietro Conti l’Assemblea Privata del Gruppo Giovani Imprenditori ha eletto anche la nuova squadra del Consiglio Direttivo. Questa la sua composizione: Vicepresidenti: · Martina Ballerio, Elmec Informatica Spa di Brunello; · Andrea Marcora, Metallurgica Marcora Spa di Cuggiono; · Giovanni Prevosti, Prealpi Spa Industria Casearia di Varese; · Simone Sotgiu, Xplo Srl di Lonate Pozzolo. Consiglieri: · Mattia Baggiani, Mia Srl di Induno Olona; · Luigi Bandera, Costruzioni Meccaniche Luigi Bandera Spa di Busto Arsizio; · Luciana Bottazzini, Larp Srl Lavorazione Resine Plastiche di Caidate; · Martina Gasparoli, Gasparoli Srl di Gallarate; · Giorgia Grampa, Maglificio Alto Milanese Srl di Busto Arsizio; · Edoardo Trogher, Td Group Srl di Galliate Lombardo; Con 228 iscritti, quello di Confindustria Varese è uno dei Gruppi Giovani Imprenditori del Sistema Confindustriale più rappresentativo. La maggior parte degli aderenti ha imprese impegnate nel settore meccanico (31,6%), facendo in questo caso da specchio dello scenario manifatturiero locale. Segue il comparto Gomma e Materie Plastiche (17,5% degli iscritti), quello del Terziario Avanzato (16,7%) e del Tessile e Abbigliamento (11,4%). Via via tutti gli altri. A livello di età il 13,6% ha tra i 18 e il 25 anni, il 22,8% tra i 26 e i 30 anni, il 29,4% tra i 31 e i 35 anni, il 34,2% tra i 36 e i 40 anni. Il 66% è rappresentato da uomini, il 34% da donne.