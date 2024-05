“Provano” la moto nella zona industriale di Gallarate e investono una donna a spasso con il cane

Grave incidente nel pomeriggio nella zona industriale di Gallarate, dove una donna di 33 anni è stata investita da una moto mentre portava a spasso il cane.

Secondo le prime informazioni l’incidente, che si è verificato poco prima delle 18 in viale Unione Europea, è stato causato da ragazzi che, come avviene spesso nella zona, stavano provando le moto in una zona a traffico limitato.

Sul posto un’ambulanza con il supporto dell’automedica e anche l’elisoccorso. Oltre alla donna – portata in ospedale ma non in pericolo di vita – è rimasto ferito anche uno dei motociclisti, un ragazzo di 16 anni.