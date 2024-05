Reguzzoni (FI): “Apicoltori bene prezioso“

«Oggi, 20 maggio, si celebra la Giornata mondiale delle Api. È una data che ci ricorda l’importanza di proteggere la natura per difendere il nostro ecosistema. Per questo ho deciso che nella mia campagna elettorale utilizzerò un solo gadget: vasetti di miele biologico prodotto dalle cooperative di apicoltori della Lombardia e del Piemonte». Così Marco Reguzzoni, candidato di Forza Italia alle elezioni Europee nel collegio Nord Ovest.

«Le api sono l’esempio di quanto la natura generi valore. Gli apicoltori, che le allevano con amore e passione, sono una categoria preziosa e virtuosa, ma spesso poco considerata e lasciata allo sbaraglio. In Europa vanno difesi con forza anche dall’assalto del miele cinese, un prodotto scadente, fatto senza api, che però minaccia un’intera filiera».

Così Reguzzoni conclude: «Sono pronto a battagliare per difendere le api e gli apicoltori. Un primo gesto concreto è stato quello di scegliere di lanciare la mia candidatura investendo in vasetti del nostro buonissimo miele delle Prealpi. Perché la sfida parte dalle scelte concrete, preferendo sempre la qualità e il lavoro Made in Italy e difendendo la nostra produzione agricola e industriale».