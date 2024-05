Riccardo Cattaneo si presenta alle elezioni con “Amici di Bodio”

A Bodio Lomnago scende in campo Riccardo Cattaneo: sarà lui, con una lista civica, a sfidare il sindaco uscente Eleonora Paolelli.

Sabato 11 maggio 2024 alle ore 16:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Bodio Lomnago, saranno presentati ufficialmente la squadra “Amici Bodio Lomnago”e il programma.

«All’insegna dello slogan “È il momento di cambiare. Insieme si può”, ci proponiamo di portare un nuovo spirito di collaborazione e rinnovamento nella gestione comunale – spiega il candidato sindaco- . Il programma si articola su tre pilastri fondamentali: “Insieme per il sociale”, “Insieme per il territorio”, “Insieme per l’ambiente”, con l’obiettivo primario di ridare valore all’azione comunitaria attraverso la collaborazione attiva dei cittadini».

«I candidati della Lista Civica “Amici Bodio Lomnago” sono residenti attivi del territorio, con figli nelle scuole locali, genitori e parenti anziani, che vivono quotidianamente sfide e opportunità della nostra comunità. Sono persone che lavorano in vari settori ma condividono un impegno comune verso il miglioramento della qualità di vita nel proprio paese, trasformandolo in un

uogo più accogliente, sicuro e adatto a tutte le generazioni».

«La visione condivisa è quella di un paese che non sia un “dormitorio”, ma un nucleo vitale dove si vive pienamente. Questo impegno nasce da esigenze personali sperimentate direttamente da tutti noi, che aspiriamo a un futuro migliore per Bodio Lomnago, in termini di benessere ambientale, sociale e di sicurezza.

Con la lista Civica “Amici Bodio Lomnago” ci presentiamo alle elezioni comunali di giugno 2024 con l’obiettivo di rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e di promuovere un’amministrazione trasparente e inclusiva.

Invitiamo i cittadini a partecipare a questo importante evento, che segna l’inizio di un percorso di cambiamento e crescita per la nostra comunità».

