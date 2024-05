Risucchiato nel torrente, muore giovane di Corsico

Non ce l’ha fatta il giovane trascinato dalle acque del torrente Esino mentre praticava canyoning a Perledo, nella zona dell’Orrido di Vezio. La vittima è Alessandro Dall’Ò, 33 anni, e residente a Corsico, in provincia di Milano. Architetto milanese, laureato al Politecnico, era socio e amministratore unico della società Opernarch srl.

La tragedia è avvenuta intorno alle ore 12 di oggi, sabato 18 maggio: il giovane stava percorrendo il torrente Esino in discesa praticando canyoning, quando è rimasto intrappolato in un mulinello per diversi minuti.

Sul luogo sono intervenuti rapidamente i tecnici del Soccorso alpino, i Vigili del Fuoco con la squadra Speleo Alpino Fluviale e il distaccamento di Bellano, un’ambulanza del Soccorso Bellanese, l’auto infermieristica da Bellano, l’elisoccorso da Como e le forze dell’ordine. Il 33enne è stato affidato ai sanitari ma le sue condizioni. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Lecco, è deceduto poco dopo.