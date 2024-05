Vigili del fuoco e soccorso alpino recuperano un ferito in un canyon a Vezio

Soccorso persona in zona Vezio oggi, sabato 18 maggio: Vigili del Fuoco e CNSAS hanno collaborato per un intervento di recupero.

Su richiesta del soccorso sanitario, i Vigili del Fuoco con gli specialisti del SAF (Speleo Alpino Fluviale) e una squadra proveniente dal distaccamento di Bellano hanno operato per il recupero di una persona ferita durante un’escursione di canyoning nel torrente Esino, nella zona di Vezio.

Le operazioni sono state condotte in stretta collaborazione con i volontari del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico). I soccorritori sono riusciti a recuperare la persona ferita in sicurezza e l’hanno affidata al personale sanitario presente in loco per le cure necessarie.

Successivamente, i soccorritori hanno dedicato ulteriori sforzi al recupero del materiale rimasto nel torrente.