Successo per il confronto elettorale delle Acli a Caronno Varesino

Il confronto elettorale organizzato dalle Acli di Caronno Varesino tra i candidati delle quattro liste in corsa per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno è stato un successo. La palestra di via Diaz ha visto occupati tutti i posti a sedere sugli spalti e molti cittadini hanno seguito l’evento in piedi o dalla porta. Un segnale chiaro dell’interesse e della partecipazione della comunità verso il futuro amministrativo del loro comune.

I candidati che hanno preso parte al confronto erano Nicoletta Basso di “Insieme per Caronno e Travaino”, l’unica lista che ha simboli di partito nel logo, Forza Italia, Lega e Lombardia Ideale, Maria Rosa Broggini di “SiAmo Caronno”, Mario De Micheli di “Un Cuore per Caronno” e Samuele Celona di “Caronno Cambia”. L’incontro è stato moderato da una giornalista di Varesenews, che ha posto ai candidati cinque domande uguali per tutti, seguite da quesiti del pubblico.

I candidati si sono presentati ed hanno mettere in evidenza l’aspetto del loro programma a cui tengono di più, quindi hanno descritto le loro priorità immediate per il comune di Caronno Varesino, delineando i primi passi concreti che intendono compiere una volta eletti.

Un’altra domanda ha sollecitato i candidati a parlare dei progetti realizzabili con i fondi attualmente disponibili nel bilancio comunale, mettendo in luce la loro capacità di pianificazione e gestione delle risorse.

Altro tema delicato Villa Menni: in questa parte del confronto, i candidati hanno esposto le loro idee per la riqualificazione di Villa Menni, un progetto importante per la comunità locale e che richiede un investimento di fondi piuttosto oneroso.

L’ultima domanda ha chiesto ai candidati di illustrare le loro strategie per rivitalizzare Caronno e Travaino, promuovendo il benessere e l’attrattività del territorio; il commissariamento ha rallentato i progetti ma anche indebolito il tessuto sociale e ora la futura giunta dovrà investire molto sul coinvolgimento di giovani, famiglie e associazioni nelle attività del paese.

L’incontro si è concluso con un appello al voto da parte di tutti i candidati, che hanno invitato i cittadini a partecipare attivamente alle prossime elezioni per determinare il futuro di Caronno e Travaino. La serata ha rappresentato un momento di confronto civile e costruttivo, fondamentale per una democrazia partecipativa e consapevole.

Lo speciale elettorale di Caronno Varesino con la presentazione delle liste