Una camminata per boschi e orti a Bregazzana

Domenica 12 maggio gli “Amici di Bregazzana” propongono una camminata nel bosco all’interno del Parco del Campo dei fiori per far conoscere due aziende agricole della zona

Domenica 12 maggio gli “Amici di Bregazzana” propongono una camminata nel bosco all’interno del Parco del Campo dei fiori per far conoscere 2 aziende che producono prodotti a chilometri zero.

Si tra tratta dell’azienda agricola “Orti di Bregazzana“ ed “Elleboro”.



La prima come suggerisce la denominazione produce verdure ( ma non solo) a km 0 mentre Elleboro produce formaggi di capra di altissima qualità.

«Vorremmo aiutarli a farsi conoscere e rilanciare sopratutto gli Orti di Bregazzana che negli anni a causa dei cinghiali hanno subito molti danni e perdite», spiegano gli organizzatori che hanno pubblicato anche una pagina evento su facebook.