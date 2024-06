A Busto Arsizio apre il primo teatro di posa tra Milano e la Svizzera. La scommessa di Ciro Tomaiuoli

Non solo la scuola di cinema Icma a Sacconago, non solo il Busto Arsizio Film Festival. Ora in città inizia a crearsi anche un vero e proprio indotto economico o almeno è quello che spera Ciro Tomaiuoli, regista uscito dall’istituto cinematografico Antonioni, oggi docente nella stessa scuola.

In piazza Venzaghi proprio ieri, lunedì, ha aperto quello che si potrebbe definire un teatro di posa all’interno di un ex negozio che offriva servizi di stampa: «È una vera e propria scommessa che spero di vincere con la mia Armonia Film – racconta emozionato all’inaugurazione – . Da quanto so non esiste a nord di Milano e fino al confine con la Svizzera un luogo simile a questo e fino ad oggi, per questo tipo di servizi, bisognava andare nel capoluogo». Negli spazi appena inaugurati sarà possibile fare servizi fotografici, affittare attrezzature da cinema, realizzare podcast, girare spot.

«L’ambiente è studiato in modo da poter ricreare dei veri e propri set. Gli spazi possono essere affittati ed è stato creato uno spazio denominato “limbo” bianco ma all’occorrenza può cambiare colore, ideale anche come sfondo per scene con effetti speciali» – racconta Tomaiuolo che al centro ci ha anche piazzato un robot motion camera control che permette di fare riprese particolari.

Le porte sono aperte, dunque, per giovani film maker, influencer, pubblicitari e chi più ne ha, più ne metta.

L’inaugurazione ha visto anche la presenza delle istituzioni cittadine con l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli che spinge molto affinchè la cultura cittadina riesca a trovare anche sbocchi economici, del sindaco Emanuele Antonelli e di una nutrita rapresentanza di colleghi e studenti dell’Icma, alcuni dei quali collaborano già con Tomaiuoli.