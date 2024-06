A Busto Arsizio una risottata benefica a favore del Centro Antiviolenza E.VA ODV

Il prossimo 19 giugno, la suggestiva location del Lumachiamo Green Summer Festival, ospiterà un evento benefico a favore del Centro Antiviolenza E.VA ODV.

L’obiettivo principale della serata è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importante tematica della lotta contro la violenza sulle Donne.

La serata, aperta a tutti, includerà un momento di commemorazione speciale con la benedizione di un ulivo in ricordo delle vittime di violenza con il coinvolgimento dei bambini del Lumachiamo camp che porranno dei pensieri sulla pianta.

L’ulivo, decorato dai pensieri dei bambini e dei partecipanti alla serata, sarà successivamente piantumato nell’area verde delle Piscine Manara Marco Sartori, con la nuova e innovativa gestione di Aquamore. Saranno presenti le Forze dell’Ordine, l’Amministrazione Comunale e Ospiti speciali che sostengono attivamente la causa come Don David Maria Riboldi Cappellano del Carcere di Busto Arsizio, che interverrà ponendo in evidenza l’importante lavoro di reinserimento e rieducazione delle persone che sono state soggetto di violenza sulle donne; in particolare, durante la serata, saranno presenti i rappresentanti dell’Associazione la Valle di Ezechiele e i prodotti di Prison Beer, testimonianza di riabilitazione e inclusione.

La serata enogastronomica sarà condotta con maestria dalla Chef Martina Tonetti, che delizierà i partecipanti con uno speciale risotto gourmet accompagnato da un calice di prosecco.

La risottata, proposta a 15€, con parte del ricavato a favore del Centro Antiviolenza E.VA ODV, prevede una gratuità per tutti i bambini partecipanti ( per una porzione di risotto).

L’evento si concluderà con un coinvolgente Dj set in collaborazione con Dj Ross.