A Cuveglio la festa di “Inizio Estate“: un weekend di gastronomia e divertimento

Il 22 e 23 giugno, Cuveglio ospiterà la tanto attesa Sagra di Inizio Estate, presso la suggestiva Baita S. Maria. Questo evento promette di essere un’esperienza gastronomica notevole, con un ricco programma di intrattenimento e un menù che soddisferà tutti i palati.

Programma

Sabato 22 giugno:

Apertura dello stand gastronomico alle ore 19:00

Serata musicale con l’orchestra Franco De Luca

Domenica 23 giugno:

Stand gastronomico aperto dalle ore 12:00 e alle ore 19:00

Serata musicale con l’orchestra Olivia e Simone

Menù

La sagra offrirà una vasta selezione di piatti tradizionali, garantendo un viaggio culinario tra i sapori autentici della regione. Ecco alcune delle delizie che potrete gustare:

Primi Piatti:

Linguine allo scoglio

Pennette al salmone

Pasta in bianco

Pasta al pomodoro e basilico

Secondi Piatti:

Tonno alla piastra

Fritto misto (calamari e gamberetti)

Polenta con salsiccia e cipolle

Polenta con spezzatino di manzo con funghi

Polenta e gorgonzola

Polenta e latte

Solo polenta

Costata di manzo

Tomino con speck alla piastra

Panino con salamella

Panino con affettato (salame, coppa, cotto)

Contorni e Dessert:

Patatine fritte

Pomodori / patate / fagioli in insalata

Crostata di marmellata o Nutella

Strudel

Bevande:

Spritz e patatine fritte

Bibite in lattina

Acqua (cl.50)

Birra alla spina chiara (cl.40)

Birra alla spina rossa (cl.40)

Vino prosecco

Vino Bonarda o Barbera

Bicchiere di vino

Caffè

La Sagra di Inizio Estate rappresenta un’opportunità imperdibile per riunirsi e celebrare l’arrivo dell’estate in un’atmosfera di convivialità e allegria. È possibile seguire l’evento su Facebook e Instagram per rimanere aggiornati su tutte le novità per prepararsi a vivere due giorni all’insegna del buon cibo, della musica e del divertimento!

Cuveglio – Baita S. Maria 22 – 23 giugno Via Battaglia S. Martino 97