A Travedona Monate l’insediamento della nuova amministrazione, “Solo insieme possiamo risolvere i problemi del paese”

Si è celebrato venerdì 28 giugno il primo consiglio comunale di Travedona Monate dopo le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, che hanno visto la vittoria della lista Vivere Travedona Monate guidata dal sindaco neo-eletto Angelo Fiombo.

«Il risultato ottenuto alle elezioni – ha commentato Fiombo – ci fa sentire responsabili verso tutti gli elettori, soprattutto nei confronti di coloro che non hanno votato per noi. Amministreremo orientati sempre all’ascolto e all’umiltà. Abbiamo quindi deciso di aprire il comune un sabato al mese, giorno in cui i cittadini potranno incontrare il sindaco e gli assessori senza bisogno di appuntamento. Siamo infatti convinti che solamente insieme possiamo capire e risolvere i problemi del paese».

«La nostra vittoria elettorale del 10 giugno – ha aggiunto il primo cittadino – cadeva il giorno esatto dell’anniversario dell’omicidio di Giacomo Matteotti, martire e difensore della democrazia di fronte alla barbarie fascista. La democrazia è un bene preziosissimo che va tutelato e il consiglio comunale è una sua espressione sia per la maggioranza sia per la minoranza, che invitiamo fin da ora a collaborare per individuare possibili punti di incontro verso un unico obiettivo: il bene di Travedona Monate».

«Condividiamo la volontà di lavorare per il bene comune per il nostro paese – ha sottolineato Fabio Pecoroni, capogruppo dello schieramento di minoranza Agire in Comune -. Quindi, vigileremo e verificheremo l’operato di questa amministrazione in modo pacifico e onesto auspicando in una collaborazione fattiva».

«Mi sarebbero piaciuti vedere nel programma della maggioranza – ha inoltre affermato Teresa Crociati, del gruppo di minoranza Sguardo al Futuro – alcune tematiche problematiche per il comune come la viabilità, la pulizia e lo smaltimento delle acque».

Giunta e consiglieri delegati

La giunta che affiancherà il sindaco Fiombo durante il prossimo mandato è composta da: Stefano Baranzini, in quanto vicesindaco e assessore a Cultura, Sport, Associazioni ed Eventi; Tiziano Stella, come assessore esterno a Bilancio, Finanze e Commercio; Chiara Marzetta, assessore alle Politiche sociali e Roberta Ribolzi, assessore all’istruzione.

A loro si aggiungono i consiglieri delegati alle tematiche specifiche, nel dettaglio: Tiziano Ghiani (delegato a Sicurezza e Sport), Renato Aldeni (delegato ad Ambiente e Rifiuti), Paolo Posteri (delegato ai Rapporti con le scuole e Servizi scolastici) e Rebecca Porrini (politiche giovanili e pari opportunità).

«È con grande onore e responsabilità – ha rimarcato Paolo Posteri, consigliere e capogruppo di maggioranza – che ricopriamo il ruolo di amministratori. Vogliamo servire con dedizione e trasparenza il nostro paese. Per ogni decisione più importante verrà preso in considerazione il parere dei cittadini, specialmente quello dei membri dei gruppi di minoranza, che ascolteremo con attenzione e rispetto».