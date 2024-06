A Vizzola Ticino plebiscito per Nerviani ma all’opposizione c’è un consigliere eletto con un solo voto

Roberto Nerviani è stato incoronato sindaco di Vizzola Ticino per la seconda volta. La sua è stata una vittoria schiacciante con l’88,03% dei voti mentre la sfidante Marta Nicole Peruzzotti si è fermata all’11,97% dei voti ma entra in consiglio comunale con altri due consiglieri che, insieme, hanno totalizzato 4 preferenze. Si tratta di Walter Pizzalunga (3 preferenze) e Gianluca Colombo che detiene l’invidiabile record di elezione in consiglio comunale con un solo voto.

Per la lista vincitrice Cambiare in Comune entrano in consiglio 8 consiglieri che sono: Filippo Pastorello (mister preferenze, 50), Gianni Tomasi, Sara Ongarato, Alessio Carnaghi, Alessio Gorlini, Alessandro Baroncelli e Massimo Ismaele Mazzoleni.

«Ringrazio la vecchia e la nuova squadra per l’eccellente lavoro fatto sia nei cinque anni precedenti che in questa campagna elettorale. Il nostro impegno è stato ampiamente ripagato dai cittadini che ci hanno chiesto di proseguire sulla strada intrapresa. A breve convocherò il nuovo consiglio comunale per ripartire da dove eravamo rimasti» – ha commentato il sindaco dopo la vittoria.