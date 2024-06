Alberi caduti, chiudono due tratti di alzaia del Villoresi

Limitazioni su alcuni tratti della strada alzaia del Villoresi, a causa della caduta di alberi d’altro fusto il 15 giugno: con ordinanza del presidente del Consorzio Villoresi n. 39 del 21 giugno 2024 è stata disposta l’interdizione del traffico ciclopedonale e motorizzato, ad eccezione dei mezzi autorizzati e di quelli utilizzati per il ripristino dei luoghi, lungo due tratti della strada alzaia sulla sponda destra idraulica del Canale Villoresi. (la foto è d’archivio)

Nello specificico el tratto ricompreso tra la progressiva km 2+000 e la progr. km 4+650 in Comune di Somma Lombardo, nonché nel tratto ricompreso tra la progr. km 7+000 in Comune di Vizzola Ticino e la progr. km 9+500 in Comune di Lonate Pozzolo, dal giorno 21 giugno 2024 e sino ad espresso provvedimento di revoca.

Come detto riguarda tutto il traffico, anche quello delle biciclette.