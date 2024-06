Alfa cerca tecnici installatori per la sostituzione di contatori dell’acqua

Alfa, insieme a Sologas e Cebat – che sono le aziende aggiudicatarie dell’appalto – sono alla ricerca di tecnici installatori per la sostituzione di contatori dell’acqua potabile.

I requisiti minimi richiesti sono: esperienza in campo idraulico (preferenziale), patente B, ottimo utilizzo di PC e Tablet, ottima manualità, lavoro per obiettivi, dinamismo e intraprendenza, voglia di mettersi in gioco.

Per candidarsi è sufficiente inviare il proprio CV a cv.sologas@gmail.com specificando nell’oggetto CANDIDATURA ALFAVARESE