Alla Corte del Ciliegio di Castellanza “..Una Festa al Cubo”

Si intitola “…UNA FESTA AL CUBO!” ed è l’iniziativa proposta da SOLIDARIETA’ FAMIGLIARE, PRO LOCO e RIONE INGIO’ con il patrocinio della Città di Castellanza, per il week-end di sabato 15 e domenica 16 giugno presso la Corte del Ciliegio in via San Carlo.

“La presenza di Solidarietà Familiare a Castellanza rappresenta sicuramente una ricchezza per la comunità” – ha dichiarato il Vice Sindaco reggente Cristina Borroni – “Ringrazio inoltre Proloco e Rione Ingiù sempre presenti in città e disponibili a collaborare nell’organizzazione di molti eventi. La collaborazione tra le associazioni aggiunge valore e importanza alla manifestazione che mi auguro vedrà la partecipazione di molti cittadini”

Questo il programma dell’iniziativa:

SABATO 15 GIUGNO:

– Ore 18,30 Apertura degli stand gastronomici

– Ore 21,00 TAKE YOUR TIME MUSICAL SCHOOL presenta JESUS CHRIST SUPERSTAR.

DOMENICA 16 GIUGNO:

– Ore 10,00 S. Messa presso la Chiesa di San Bernardo

– Ore 11,30 Apertura degli stand gastronomici

– Ore 17,00 Il Truccabimbi con i volontari della Croce Rossa Italiana

– Ore 18,00 Estrazione sottoscrizione a premi di Solidarietà Famigliare

– Ore 19,00 Apericena con la musica di BALDO DJ

Per tutta la durata della festa sarà attivo un desk dove conoscere la storia e le attività di Solidarietà Famigliare e, per i più piccoli, giostre e gonfiabili non-stop nel prato della Corte.

“Con piacere – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e Istruzione della Città di Castellanza, Davide Tarlazzi – la programmazione estiva comunale dà spazio all’Accademia Take Your Time, una realtà cittadina che anno dopo anno si sta affermando nel suo campo e sta avvicinando molti giovani alla danza e alle arti espressive. A loro, alla ProLoco, al Rione Ingiò e a Solidarietà Familiare formuliamo il nostro ringraziamento per la due giorni che animerà uno dei parchi della nostra città”.