Alla Fiera del Des di Varese per conoscere l’agricoltura e il consumo sostenibile

Domenica 16 giugno i varesini avranno una bella occasione per conoscere un modello di agricoltura e di consumo praticabile e sostenibile alternativo all’agricoltura di potenza e alla grande distribuzione. Ai Giardini Estensi di Varese si terrà infatti la Fiera del Des, acronimo che sta per Distretto di economia solidale della provincia di Varese. Da anni i sostenitori del Des sono i protagonisti di un’azione culturale importante che informa e diffonde pratiche agronomiche sostenibili che prediligono l’agricoltura contadina, quindi non industriale, di piccola e media scala, perché in grado di ridurre l’impatto sull’ambiente, sulla salute e sugli sprechi.

(nella foto da sinistra: Marco Bonetti, Francesca Forno e Gianni Tamino)

L’AGROECOLOGIA

Non più di un mese fa proprio in preparazione a questo appuntamento, il Des della provincia di Varese, in collaborazione con gli orticoltori della Città Giardino, nell’ambito del progetto Connessioni di valore, ha invitato due studiosi di rango, il biologo Gianni Tamino e la sociologa Francesca Forno, a esporre le loro tesi su quale tipo di agricoltura scegliere in un contesto europeo segnato dalla clamorosa marcia indietro della Ue in tema di agricoltura sostenibile.

Tamino ha spiegato con grande chiarezza il concetto di “agroecologia” che parte da presupposti e pratiche differenti rispetto all’agricoltura industriale. «Il grande errore – ha detto Tamino – è applicare all’agricoltura un concetto di linearità che è estraneo alla natura, mentre sarebbe opportuno, salutare e persino conveniente applicare il concetto di ciclicità, che invece è proprio della natura».

Questa inversione di paradigma, secondo l’esperto, ci consentirebbe di produrre meglio, ridurre gli impatti negativi e aumentare la sostenibilità senza ricorrere ad apporti esterni, a cominciare dalla chimica. Tamino sostiene che è solo riprogettando i sistemi agro-alimentari secondo una logica circolare e nel pieno rispetto della biodiversità che si riuscirà a raggiungere una sostenibilità integrale, cioè in grado di integrare l’economia, il sociale e l’ambiente.

IL RUOLO DEL CONSUMATORE

In questa visione tutt’altro che utopica, il consumatore ha un ruolo fondamentale perché con il suo potere di scelta è chiamato a chiudere il cerchio. L’aver relegato il cibo biologico nella fascia più alta di prezzo serve a giustificare l’esistenza di un’agricoltura di potenza. Nulla giustifica un prezzo alto se non la scarsa efficienza della produzione o la volontà di tenerlo a tale livello. «Bisogna distinguere – ha detto la sociologa Forno – tra desideri e bisogni. Il Des rientra nelle forme di gestione comunitaria dei bisogni promuovendo il sostegno all’economia solidale e circolare e all’economia dei beni comuni».

IL RUOLO DEL DES

Queste forme di gestione comunitaria agiscono su vari livelli: da quello culturale a quello economico passando per quello politico. «I Des creano nuove rappresentazioni di benessere – ha sottolineato Francesca Forno – facilitano la costruzione di reti economiche per la sostenibilità e favoriscono la nascita di forme di regolazione volontaria per tutelare lavoro e ambiente. Azioni che si basano sull’orizzontalità, il mutualismo e comunque in grado di praticare insieme i tratti fondamentali della società futura ecologica e solidale. E soprattutto rivendicando un localismo non escludente».