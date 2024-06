Ambulatorio Medico Temporaneo a Gazzada Schianno

Asst Sette Laghi comunica che a partire da lunedì 1° luglio, sarà attivo un Ambulatorio Medico Temporaneo nella sede di Gazzada Schianno, in via Roma 18, per gli ex assistiti del dottor Giovanni Rizzuto.

I pazienti del dottor Rizzuto, che si trovano in una situazione di momentanea indisponibilità di un medico di riferimento, potranno rivolgersi all’Ambulatorio Medico Temporaneo previa prenotazione.

Per prenotare, contattare 351-8060129 o 375-6928050

Per ulteriori informazioni, visitare il sito amt-gazzada