Angera: Bianchi e Ferraro vincono la “Corri sotto la Rocca”

Domenica 9 giugno è andata in scena una bella edizione della “Corri sotto la Rocca” di Angera, gara podistica inserita nel calendario del Piede d’Oro che si è disputata in una giornata iniziata con le nuvole ma terminata con il sole.

Ben 400 i partenti tra cui 135 partecipanti alle classifiche del Piede d’Oro e podio che ha visto sul gradino più alto due “volti noti” del circuito podistico varesotto. Tra gli uomini ha vinto Lorenzo Ferraro (Arsaghese) al primo “timbro” in questa stagione mentre tra le donne è stata la volta di Ilaria Bianchi (La Recastello Radici Group) tagliare per prima il traguardo.

Ferraro ha coperto i 9,6 chilometri del percorso nel tempo di 35.57, distaccando di circa mezzo minuto Fernando Coltro (Valbossa) che aveva vinto la gara di Cocquio Trevisago. L’Arsaghese festeggia due volte perché sul podio sale anche Matteo Parnisari, terzo con un po’ di margine su Giuseppe Bollini (Circuito Running), Francesco Piccinelli (Atletica Verbano) e Alessandro Losa (Bognanco).

Tra le donne, come detto, la più brava è stata Ilaria Bianchi che ha chiuso in 41′ netti, due minuti di vantaggio sulle accoppiate di Valbossa e Runner Varese. Seconda Martina Menegotto (Valbossa), terza Sabrina Gussoni (Runner Varese) poi Sofia Barbetta (Valbossa) e Paola Turriziani (Runner Varese). A seguire Cinzia Lischetti (Arsaghese) e Antonella Panza (Whirlpool).

La gara – preceduta dal minigiro di 600 metri per i più piccoli – è stata organizzata da Podismo Arsaghese e dal Comitato Genitori di Angera: partenza dal parco sul lungolago e tracciato che dopo aver attraversato il parco stesso si è inoltrato nell’oasi della Bruschera per poi tornare sul lago per l’arrivo.

Messa in archivio la prova “all’ombra della Rocca” è già tempo di pensare al prossimo appuntamento con il Piede d’Oro: sabato 15 giugno si corre in serale con la 4a edizione della Brennight (ore 20) a Brenno di Arcisate.