Arriva l’estate e riapre il Parco acquatico comunale di Lavena Ponte Tresa

Primi giorni con temperature quasi estive e a Lavena Ponte Tresa riapre le porte il Parco acquatico comunale. Domani, mercoledì 12 giugno, a partire dalle 10, primo giorno di attività dell’impianto che si trova a due passi dallo Stretto di Lavena.

La struttura, che è stata recentemente affidata in gestione alla società sportiva Arona Active, del gruppo Sport Club 12, dispone di una vasca ludica con due scivoli toboga e una con fungo geyser, una piscina da 25 metri con sei corsie, vasca tuffi con profondità 5 metri, ampi spazi verdi, spogliatoi dotati di docce e un bar.

I visitatori troveranno un impianto già in parte rinnovato, grazie all’accordo tra il Comune e Arona Active che prevede importanti lavori di riqualificazione.

«Abbiamo deciso di investire a Lavena Ponte Tresa per i prossimi anni perché crediamo che il parco acquatico comunale sia una struttura sportiva che meriti un rilancio generale e possa esprimere risultati sempre più positivi per la comunità – ha detto il direttore generale di Arona Active, Luigi Cacciapaglia nel corso della presentazione degli eventi estivi a Lavena Ponte Tresa – Già a partire da questa stagione inizieranno a vedersi importanti miglioramenti a partire dalla rimessa in funzione della vasca tuffi che completerà l’offerta del parco insieme alla vasca da 25 metri, alla vasca bambini e agli scivoli. Avere una gestione a lungo termine ci permetterà di poter migliorare sempre di più la struttura anche nei prossimi anni».

Soddisfatti per l’accordo e gli interventi di rilancio del parco anche il sindaco Massimo Mastromarino e il vicesindaco e assessore allo sport e turismo Valentina Boniotto: «La gestione degli impianti sportivi è una delle problematiche che più impegna le amministrazioni comunali. Questo accordo per il Parco Acquatico rappresenta un ulteriore tassello nella gestione virtuosa del patrimonio comunale e in particolare degli impianti sportivi. Questo impianto in particolare ha un’importante valenza sia dal punto di vista della attività turistica che per il benessere e il tempo libero non solo dei nostri concittadini ma anche per il territorio circostante».

Il parco acquatico sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 19. A fine giugno partiranno anche i corsi di nuoto, le lezioni private per bambini, ragazzi e adulti e potranno riprendere anche le attività subacquee nella vasca dedicata.

Tutte le informazioni sul nuovo sito LavenaActive, oppure contattando il numero di telefono 0332 202964 o via mail a: parcoacquaticolavena@gmail.com