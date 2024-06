“Arte in Motion” va in scena a Busto Arsizio

NOTIZIARIO UISP del 5 giugno 2024

PATTINAGGIO A ROTELLE – “Arte in Motion” in scena a Busto Arsizio

.

Il Gran Galà “Arte… in motion” dell’International Skating di Busto Arsizio – importante realtà di pattinaggio artistico a rotelle affiliata a Uisp – si terrà sabato 8 giugno al PalaCastiglioni di via Ariosto, con inizio alle ore 21.

L’evento, inserito nel programma del Busto Estate 2024 e patrocinato dal comune di Busto Arsizio, rappresenta un momento di altissima espressione artistica per tutti gli atleti dell’International. Un evento atteso durante l’intero anno per la qualità artistica e l’originalità.

La serata sarà un’occasione unica per ammirare le performance di tutti gli atleti della società bustocca, che uniscono tecnica, eleganza e creatività, offrendo al pubblico uno spettacolo indimenticabile.

Il tema del Gran Galà sarà l’Arte nelle sue varie forme, un viaggio attraverso le diverse espressioni artistiche che arricchiscono la nostra cultura. Dalle vivaci pennellate della pittura ai capolavori del cinema, passando per la fotografia, l’emozionante mondo della musica, la grazia della danza, l’intrigante universo dei fumetti e la profondità della letteratura. Ogni disciplina artistica sarà rappresentata e celebrata attraverso le coreografie dei pattinatori, che sapranno incantare il pubblico con esibizioni uniche e spettacolari.

La società attende tutti gli appassionati per una serata magica all’insegna dello sport e dell’arte, dove ogni esibizione sarà un omaggio alle diverse forme d’arte che ispirano e arricchiscono la nostra vita quotidiana. Da non mancare: ingresso gratuito, emozioni assicurate.

NAZIONALE – Il podcast “Sportpertutti” e la transizione sportiva

L’Uisp pubblica su Spotify un nuovo episodio di “Sportpertutti, non basta dirlo”, un podcast sull’attualità e sul significato dello sport per tutti oggi, sul ruolo sociale, culturale ed economico che ha assunto il fenomeno, sulle sue innovazioni nel corso degli anni e sulle tendenze in atto.

In questo episodio di “Sportpertutti, non basta dirlo” insieme a Vincenzo Manco, responsabile del Centro Studi e terzo settore dell’Uisp e già presidente nazionale dell’associazione, dal 2013 al 2021, Uisp fa il punto sulla situazione attuale dello sportpertutti, con un occhio puntato al futuro.

«Di fronte alla forza dello sportpertutti, noi ancora oggi registriamo una distanza da parte della politica e delle istituzioni che è frutto di una questione culturale e politica da scardinare. Si continua a sottovalutare la portata di questo movimento, che può essere invece un grande volano per il rilancio delle politiche pubbliche. La sfida è aperta, vedo una Uisp forte e vivace, capace di rappresentare al meglio la nuova frontiera dello sportpertutti» commenta lo stesso Manco presentando la puntata.

BASKET – Besozzo si conferma campione. Vagaggini: “Grande successo”

Nell’articolo sottostante il riassunto delle finali del torneo di pallacanestro Uisp Varese disputate a Malnate con le parole del commissioner.