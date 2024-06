Besozzo si conferma campione Uisp: gli Horses battono Venegono dopo un supplementare

Il basket Uisp Varese è arrivato all’ultimo appuntamento dell’anno sportivo: le finali dei campionati di First e Second League per la stagione 2023-2024, coi definitivi verdetti arrivati dopo due campionati intensi, speciali ed emozionanti sin dalle prime partite del mese di ottobre.

Il titolo provinciale è stato conquistato dagli Horses Besozzo, che si riconfermano campioni, dimostrando di essere la compagine più forte durante un anno in cui hanno collezionato 29 vittorie in 30 partite! Per quanto concerne il titolo, la finale è stata fra gli Horses di coach Papa, che hanno eliminato per 2-0 una orgogliosa e combattiva La Sportiva Gavirate e l’Irish Venegono di Colletto, quest’ultima brava a ribaltare la serie in semifinale, dopo la sconfitta di gara uno in casa con Travedona. I venegonesi hanno vinto in riva al lago di Monate per poi raggiungere la finale vincendo la decisiva gara3 a domicilio.

Domenica 2 giugno, si è svolta, al PalaGasparotto di Malnate, la finalissima fra besozzesi e venegonesi che ha visto il trionfo dei campioni in carica, i quali si sono confermati tali, vincendo una partita spettacolare, combattuta e tiratissima. Per sancire il risultato infatti è stata necessaria anche l’appendice di un tempo supplementare! Irish ad un passo dal titolo nella volata finale ma nell’extratime vincono gli Horses per 94-87.

Davanti ad un pubblico numeroso, caloroso e festoso, i biancoblù di capitan Peraboni hanno centrato il titolo, al termine di una stagione ricca di soddisfazioni, culminata con il referto rosa nell’ultimo atto stagionale in First League, campionato che ha visto un seguito di popolarità sempre in costante aumento.

Retrocedono invece in Second League Rovello Porro e Venegono. Salvezza agguantata da parte di Alebbio, che batte 2-1 il Basket Venegono conquistando il pass per la First League anche per la stagione 2024-2025. Fondamentale la vittoria in gara tre, da parte degli arancioni comaschi, che allungano con vigore nel terzo periodo, dopo 24 minuti equilibrati. Nulla da fare per i varesotti, che avanti 1-0, dopo il blitz vincente nella gara inaugurale, non riescono a centrare una seconda vittoria e devono abbandonare la First, per accasarsi in Second League.

Passiamo ai responsi ufficiali di Second League, con le promozioni dirette per il Btc Castelletto Ticino e l’Ojb Oleggio, le quali hanno battuto per 2-1 il Novara Basket e i Mastini Turbigo. Complimenti vivissimi ai novaresi di coach Chiara Ruggieri e di Max Boieri, che hanno raggiunto l’obiettivo First League dopo un cammino lungo, importante e caratterizzato dalle numerosissime vittorie. Ma non è finita qui, infatti Turbigo e Novara Basket hanno disputato lo spareggio, andato in scena sabato 1 giugno alle ore 21.30 a Malnate, in cui il Novara Basket si è imposto. Questa vittoria, arrivata con il punteggio di 72-65, è valsa la promozione in First League. Si chiude una stagione intensa e coinvolgente, in cui tutte le squadre, ognuna con il proprio livello, hanno dato sempre e comunque il 100%.

UNA ANNATA RECORD – di Renato Vagaggini, commissioner campionati Uisp Varese

«Nel weekend scsorso si sono svolte a Malnate tutte le finali dei campionati di pallacanestro organizzati dal Comitato Uisp di Varese: è stata una gran festa, con grandissima partecipazione di pubblico (si stima che si siano alternate – sulle tribune del Palazzetto – circa 2500 persone nelle due giornate di gara), tanto divertimento in campo e tribuna, a dimostrazione della grande passione per il basket che anima tante persone. È stata una annata dei records: 203 squadre iscritte (Società della province di Varese, Milano, Como, Vercelli, Novara, Verbano VCO), più di 2000 partite giocate e 5000 tesserati, 50 arbitri, un sito internet funzionale ed appassionante, con migliaia di accessi: numeri incredibili per una realtà amatoriale.

La macchina organizzativa non si ferma e già si pensa alla prossima stagione, cercando di migliorare sempre più la qualità del servizio offerta, perché i campionati Uisp di Varese sono diventati un punto di riferimento insostituibile per gli appassionati delle Minors e del basket giovanile lombardo e piemontese».