Avanti investimenti per 30 milioni a Busto Arsizio: da Neutalia all’ex Macello

Nel corso della riunione di ieri, la Giunta comunale di Busto Arsizio ha assunto alcune importanti decisioni riguardanti iniziative di particolare interesse sociale ed istituzionale. Sono arrivati a maturazione nuovi progetti legati al Pnrr e alla rigenerazione come quello per il teleriscaldamento di Neutalia, dove la giunta ha dovuto prendere atto, la prima parte del progetto Fili Urbani e la riqualificazione dell’ex-Macello di via Pepe.

PROGETTI STRATEGICI

Continua l’iter amministrativo per la realizzazione di alcuni progetti importanti per il futuro della città. La giunta ha preso atto del progetto definitivo “Sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento di Busto Arsizio e Legnano/Castellanza con collegamento al termovalorizzatore Neutalia” approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società AMGA Legnano S.p.A, in qualità di Capofila dell’A.T.I. AMGA-AGESP-Neutalia.

L’importo complessivo dell’opera è pari a € 20.071.477,64 – di cui € 15.606.547,00 finanziati dal MASE. L’intervento non comporta oneri a carico del bilancio comunale visto che il relativo finanziamento è stato concesso all’A.T.I. e che gli importi non ricompresi nel finanziamento saranno posti a carico delle società.

Approvato anche il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dell’Intervento di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico dell’edificio “Pre-Boost – Ex-dispensario” nell’ambito del progetto Fili urbani – Busto Breathe Generations, comportante una spesa complessiva di € 1.420.042,46.

Via libera infine al progetto definitivo/esecutivo dell’intervento di rifunzionalizzazione degli immobili compresi nell’area ex macello, il cui quadro economico di spesa ammonta a € 9.200.000,00.

ADESIONE AVVISO MINISTERIALE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE

Su proposta dell’assessore Cerana, la giunta ha deliberato di aderire all’avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “DesTEENazione – Desideri in azione” per il triennio 2024/2026, attraverso l’invio di candidatura da parte del Comune di Busto Arsizio, in qualità di soggetto capofila dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) consistente in una rete di partenariato con soggetti esperti nel campo dell’eduzione e della prevenzione del disagio giovanile.

Qualora il progetto acquisisca l’approvazione da parte del Ministero, le azioni verranno temporaneamente avviate nello spazio privato sito in via Marconi 10 utilizzato da Centro Davide Onlus e Acof, realtà che facenno parte della rete del progetto.

La giunta ha inoltre individuato lo spazio inserito nell’ “Ex Macello”, in fase di ristrutturazione con fondi PNRR, quale spazio pubblico definitivo da destinare per lo sviluppo delle linee di intervento del progetto.

CONTRIBUTI ALLE SOCIETA’ SPORTIVE

Su proposta dell’assessore Artusa, la giunta ha approvato i criteri di distribuzione dei contributi ordinari alle società sportive cittadine, in relazione all’attività agonistica e giovanile svolta nella stagione 2023/2024; l’assegnazione dei contributi avverrà a seguito di pubblicazione di avviso pubblico. Ha definito in €. 110.000 l’importo totale da destinare alle società, di cui:

• 20 % dello stanziamento, ovvero €. 22.000,00, sulla base della totalità degli atleti iscritti e tesserati;

• 40 % dello stanziamento, ovvero €. 44.000,00, sulla base della totalità degli atleti iscritti e tesserati under 14;

• 2% dello stanziamento, ovvero €. 2.200,00, sulla base della totalità degli atleti diversamente abili, iscritti e tesserati a federazioni/comitati paralimpici;

• 38% dello stanziamento, ovvero €. 41.800,00, sulla base della totalità delle spese rilevanti ritenute ammissibili, sostenute nella stagione di riferimento;

A tutte le società aventi i requisiti descritti nell’avviso avranno diritto a un contributo minimo di €. 500,00.

ACCORDO TRA SISTEMI BIBLIOTECARI

Su proposta dell’assessore Maffioli, è stato approvato lo schema di accordo tra il Comune di Busto, il Sistema bibliotecario di Saronno e il Sistema bibliotecario dei Laghi per lo svolgimento di attività di catalogazione condivisa.

In sintesi, il Comune di Busto Arsizio e i Sistemi Bibliotecari firmatari si impegnano a realizzare congiuntamente, in quanto interesse comune, la catalogazione di almeno 2.577 nuove acquisizioni librarie per il costo massimo di Euro 12.497,07 attraverso appalto di servizi tra il comune di Busto Arsizio e un operatore economico scelto attraverso procedura pubblica. L’accordo prevede che la spesa sopra citata verrà sostenuta dal Comune di Busto Arsizio e rimborsata dai due sistemi bibliotecari firmatari.

Il servizio di catalogazione si svolgerà a partire dalla sottoscrizione dell’accordo e fino al 31/12/2024 nella sede della Biblioteca di Busto Arsizio e/o nelle sedi dei comuni centro sistema dei sistemi bibliotecari firmatari.