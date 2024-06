“Balena” autunnale, nuova vittoria per Marcolli e Bianchi

Una giornata “autunnale”, quella di domenica 23 giugno, ha accolto a Brinzio i concorrenti del 2° “Trofeo della Balena“, gara podistica valida anche per il Piede d’Oro nella quale il percorso principale era di 8 chilometri (3 il ridotto, 600 metri il minigiro under 10).

Al via della corsa organizzata al Centro Fondo Brinzio (con Pro Loco e Sci Nordico Varese) si sono presentati in 300 (140 quelli iscritti al Piede d’Oro) sotto una pioggerellina e con temperature basse, a dispetto dell’estate appena iniziata.

A trionfare, al termine degli 8 chilometri, è stato Simone Marcolli dell’Atletica Varese che ha chiuso con il tempo di 28.46 vincendo per la sesta volta in stagione una gara del PdO. Alle sue spalle si sono quindi piazzati sul podio Luca Ponti (Atletica 3V) in 30.29 e Fernando Coltro (Runners Valbossa) in 31.20 seguiti da Simone Carlo Prina (Arsaghese, 31.40) e Francesco Piccinelli (Verbano, 32.18).

Anche la classifica femminile ha visto primeggiare un’atleta di casa sul podio, Ilaria Bianchi della Recastello Radici Group, vincitrice con il crono di 34.44. L’accoppiata dei Runners Valbossa formata da Martina Menegotto e Sofia Barbetta è salita sul podio (38.01 e 38.09) precedendo quella dei Runner Varese che hanno piazzato al quarto posto Paola Turriziani (38.38) e al quinto Sabrina Gussoni (38.43). Anche per Bianchi si tratta della sesta affermazione nel 2024.

La gara di Brinzio era disegnata su un percorso sterrato per il 70% del totale e ha portato i corridori in salita sino alla Motta Rossa, tornando poi dai boschi fino ad arrivare al laghetto coinvolto in una leggenda che narra della visione di una balena, quella che dà il nome al trofeo.

Prima della pausa estiva i concorrenti del Piede d’Oro devono affrontare ancora due gare: la prossima è quella del 7 luglio ad Arcisate, la 37a “Quatar Pass par Arcisà” al Parco Lagozza, organizzata dall’Atletica Arcisate. Poi, sette giorni dopo, appuntamento a Villadosia di Casale Litta.

PIEDE D’ORO 2024 – IL CALENDARIO

3 marzo: Varese – Marciando per la Vita (L. Ponti | I. Bianchi)

17 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (F. Pisani | G. Banfi)

24 marzo: Cadrezzate con Osmate – Corri sul Lago di Monate (L. Ponti | F. Canale)

7 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (S. Marcolli | I. Bianchi)

14 aprile: Brebbia (Ronché) – Stramulino (S. Marcolli | I. Bianchi)

28 aprile: Gallarate – Life Run 10 (S. Marcolli | M. Dani)

5 maggio: Malnate – Città di Malnate (S. Marcolli | M. Dani)

12 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (S. Marcolli | M. Dani)

19 maggio: Malgesso – Corri con Lidio (S. Marcolli | P. Turriziani/S. Gussoni)

26 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme (F. Coltro | P. Turriziani)

9 giugno: Angera – Corri sotto la Rocca (L. Ferraro | I. Bianchi)

15 giugno: Arcisate (Brenno) – Brennight (G. Fachini | I. Bianchi)

23 giugno: Brinzio – Trofeo della Balena (S. Marcolli | I. Bianchi)

7 luglio: Arcisate – Quatar pass per Arcisà

14 luglio: Casale Litta (Villadosia) – Quater pass inturna a Maria Bambina

15 settembre: Besozzo (Cardana) – Camminata Alpina

22 settembre: Besnate – Gsp Purple Run

29 settembre: Cantello – Corri e Cammina Cantello

6 ottobre: Rodero (Co) – Sporterapia Run-Trofeo Rodero

20 ottobre: Cavaria con P. – C.C. dei 7 Campanili