A Brinzio una serata per scoprire la Via Francisca del Lucomagno

Appuntamento al museo di Brinzio per scoprire la Via Francisca del Lucomagno, un’antica via romano-longobarda che da Costanza, nel centro Europa, porta a Pavia passando dalla Svizzera.

La serata sarà animata da Ferruccio Maruca, responsabile del progetto, che ci emozionerà con il racconto di come sia stato ricreato questo antico percorso. Un cammino che diventa un’occasione di incontro, capace di affascinare ed emozionare. Scopriremo come nel percorso sia possibile visitare beni UNESCO, parchi naturali, beni artistici e storici. Un itinerario da godere sia a piedi sia in bici.

Ingresso libero.