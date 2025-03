“Come l’acqua il lupo”, Vincenzo Perin a Brinzio per #ivenerdìdelparco

Secondo appuntamento del 2025 con #ivenerdìdelparco, rassegna di eventi a cura del Parco Campo Dei Fiori presso il Museo di Brinzio.

Vincenzo Perin presenterà il suo libro (Il Richiamo Edizioni), che racconta il monitoraggio sul campo del lupo tornato ad abitare le alpi centrali lombarde, in provincia di Como, lungo la linea di confine con la Confederazione Elvetica. Si tratta dei primi ed unici gruppi familiari presenti, che si spostano regolarmente tra l’Italia e la Svizzera. Poche creature sanno suscitare come il Lupo emozioni intense e contrastanti, fascino e terrore, pochi elementi come l’Acqua possono trasformarsi in un attimo da dispensatrice di vita a forza distruttrice. L’autore ci mostra, con la sua ricerca meticolosa, scientifica e appassionante sulle tracce dei lupi, come la conoscenza sia il primo principale passo verso il rispetto e il riconoscimento reciproco, in una prospettiva ecologica di gratitudine e accettazione, in cui ciascuno contribuisce con la sua unicità all’equilibrio e alla prosperità dell’intero ecosistema.

In dialogo con l’autore Adriano Martinoli, docente Università dell’Insubria.

Ingresso libero.